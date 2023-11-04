Дощі закінчаться, але синоптики попереджають про непогоду: прогноз для Києва на найближчі дні

У неділю очікуються сильні пориви вітру

Як і прогнозували синоптики, вихідні принесли до столиці нашої країни дощі. Але скоро їм на зміну прийде суха і відносно тепла погода.

Як говориться на сайті Meteofor, суттєвих перепадів температури повітря не передбачається. Проте дошкулятиме сильний вітер.

У суботу, 4 листопада, до кінця дня триматиметься дощова погода. Температура повітря прогріється до 16 градусів тепла. Протягом дня дутиме сильний вітер до 12 м/с.

У неділю, 5 листопада, вночі та ввечері можливі незначні опади, а вдень очікується мінлива хмарність. Повітря прогріється до 15 градусів тепла. Однак буде дути сильний вітер до 16 м/с, проте до вечора його швидкість зменшиться до 7 м/с.

Слід зазначити, що Укргідрометцентр оголосив у столиці штормове попередження. Зазначається, що 5 листопада вночі та вранці пориви вітру будуть сягати 17-22 м/с. Оголошено І рівень небезпечності.

У понеділок, 6 листопада, очікується переважно ясна погода без опадів. Температура повітря складатиме 11-15 градусів тепла. Однак, як і у попередні дні, на киян чекає вітряна погода, швидкість вітру сягатиме 8 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україну прийде шторм. Синоптики розповіли, яким областям чекати на негоду.