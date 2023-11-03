Кияни у вихідні можуть залишитися без світла: у чому причина

Мешканців столиці попереджають про можливі перебої з електрикою

У зв’язку з несприятливими погодними умовами, які прогнозуються у вихідні 4 та 5 листопада, у Києві можливі екстрені відключення світла. Людей просять бути максимально обачними та готовими до раптових блекаутів.

Про це попередили у прес-службі ДТЕК: Київські електромережі. У компанії також зазначили, що їхні фахівці працюватимуть цілодобово у посиленому режимі.

Повідомляється, що у суботу, 4 листопада, та в неділю, 5 листопада, у столиці прогнозується сильний дощ, який постійно змінюватиме свою інтенсивність. У зв’язку з цим можливе виникнення аварії у мережах електропостачання.

Крім цього, фахівці нагадали про те, що негода може призводити до падіння дерев, що спостерігалося в Києві минулими вихідними, та пошкоджень контактних мереж ліній електропередач.

Повідомити ж про відсутність світла можна через зручні дистанційні сервіси:

офіційний сайт компанії — кнопка "Повідомте нам про відсутність електроенергії";

приватні повідомлення на офіційній сторінці компанії у Facebook;

кол-центр +38 (067/050) 210 15 88, (044/073) 202 15 88, стаціонарний телефон 15 88.

"Ми працюємо 24/7, щоб електропостачання будинків та підприємств залишалося надійним", — нагадує ДТЕК: Київські електромережі.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що електростанціям буде потрібна підтримка: "Укренерго" розповіли, чи загрожує українцям блекаут. В Україні найближчими тижнями не планують запроваджувати відключення електроенергії, а ймовірність загальнонаціонального блекауту "можна розглядати лише умовно".