Кияни у вихідні можуть залишитися без світла: у чому причина
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Мешканців столиці попереджають про можливі перебої з електрикою
У зв’язку з несприятливими погодними умовами, які прогнозуються у вихідні 4 та 5 листопада, у Києві можливі екстрені відключення світла. Людей просять бути максимально обачними та готовими до раптових блекаутів.
Про це попередили у прес-службі ДТЕК: Київські електромережі. У компанії також зазначили, що їхні фахівці працюватимуть цілодобово у посиленому режимі.
Повідомляється, що у суботу, 4 листопада, та в неділю, 5 листопада, у столиці прогнозується сильний дощ, який постійно змінюватиме свою інтенсивність. У зв’язку з цим можливе виникнення аварії у мережах електропостачання.
Крім цього, фахівці нагадали про те, що негода може призводити до падіння дерев, що спостерігалося в Києві минулими вихідними, та пошкоджень контактних мереж ліній електропередач.
Повідомити ж про відсутність світла можна через зручні дистанційні сервіси:
- офіційний сайт компанії — кнопка "Повідомте нам про відсутність електроенергії";
- приватні повідомлення на офіційній сторінці компанії у Facebook;
- кол-центр +38 (067/050) 210 15 88, (044/073) 202 15 88, стаціонарний телефон 15 88.
"Ми працюємо 24/7, щоб електропостачання будинків та підприємств залишалося надійним", — нагадує ДТЕК: Київські електромережі.
Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що електростанціям буде потрібна підтримка: "Укренерго" розповіли, чи загрожує українцям блекаут. В Україні найближчими тижнями не планують запроваджувати відключення електроенергії, а ймовірність загальнонаціонального блекауту "можна розглядати лише умовно".