Світло скоро вимкнуть, а батарея майже на нулі? 5 способів швидко зарядити телефон

Інколи рахунок може йти на хвилини

Через відключення світла в Україні іноді трапляються ситуації, коли потрібно максимально швидко зарядити телефон. Для цього можна скористатися кількома прийомами.

"Телеграф" підібрав для вас 5 способів, як прискорити зарядку телефона. Деякі з них не потребують додаткових аксесуарів.

Вимкнення телефону

Попри свою радикальність, цей спосіб допоможе суттєво скоротити час заряджання гаджета. Це пояснюється тим, що навіть у стані спокою телефон виконує ресурсозатратні процеси, на що йде енергія. Тому якщо ви не чекаєте на важливі дзвінки, відключення телефону допоможе скоротити час заряджання.

Включення авіарежиму

Якщо перший спосіб вам не підходить, для прискорення заряджання телефон можна просто перевести в режим польоту. У цьому випадку пристрій відключиться від мережі, припиняє пошук мереж Wi-Fi та GPS. Це дозволить скоротити використання заряду, а батарея швидше набере енергію.

Відповідний зарядний пристрій

Найшвидше телефон заряджається від тієї зарядки, яка продавалася з ним у комплекті. Але трапляються випадки, коли з якихось причин потрібно використовувати іншу зарядку. Тому варто підібрати таку, яка має параметри близькі до оригінальної.

Зніміть чохол

Особливо це актуально для літа, коли довкола висока температура, а чохол на телефоні щільний. У цьому випадку під час заряджання батарея може суттєво нагріватися, що сповільнює процес.

Використання функції швидкої зарядки

Багато сучасних смартфонів мають можливість швидкого заряджання. Вона передбачає використання спеціальних шнура та зарядного пристрою, який забезпечує вищу напругу та силу струму для заряджання акумулятора, відчутно скорочуючи час заряджання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як зарядити ноутбук від повербанка. Цей лайфхак допоможе під час відключень світла.