Один із додатків постійно "зжирає" пам’ять на телефоні: як з цим боротися

Це триватиме кілька хвилин

Однією з програм, що забирає велику кількість пам’яті на телефоні, є TikTok. Особливо це виражається, якщо ви активно користуєтесь цією соцмережею та знімаєте в ній відео, із застосуванням масок та різних ефектів.

"Телеграф" розповідає, як легко та швидко звільнити на телефоні пару сотень мегабайт за допомогою цієї програми, просто очистивши кеш. На це потрібно буде витратити лише пару хвилин.

Річ у тому, що чим частіше ви використовуєте маски та ефекти для зняття відео в цій програмі, тим швидше забивається кеш, і, відповідно, засмічується пам’ять на телефоні. Але якщо регулярно його чистити, це буде непомітно для пам’яті пристрою.

Важливо, що після процесу чищення кешу та завантажень ваші чернетки з відео не будуть видалені. Однак зверніть увагу, що маски та ефекти можуть видалитись.

Як очистити кеш у TikTok

Відкриваємо програму TikTok на вашому смартфоні;

Заходимо в меню у верхньому правому кутку;

Вибираємо розділ "Параметри та конфіденційність";

Далі знаходимо "Звільнення місця";

Очищаємо кеш та завантаження.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як просто і швидко можна очистити кеш у додатку Telegram. На це піде лише кілька хвилин.