Чекати лишилося недовго: коли у Києві знову задощить

Максимальні пориви вітру відбудуться на вихідних

Сонце ще трошки погріє столицю нашої країни, але незабаром до міста прийдуть сильні дощі, які можуть зіпсувати вікенд.

Як мовиться на сайті Meteofor, протягом трьох днів не очікується різких температурних коливань. Найближчими днями повітря прогріватиметься мінімум до 13 теплих градусів.

У п'ятницю, 3 листопада, увесь день у місті буде триматися ясна погода. Температура повітря вдень прогріється до 13 градусів тепла, а вночі було +5 °C. Протягом дня дутиме свіжий вітер, до 8-10 м/с.

У перший день вихідних, 4 листопада, прогнозується суцільна хмарність. Зранку і до вечора йтиме дощ, який протягом дня змінюватиме свою інтенсивність. Вдень температура повітря прогріється до 16 теплих градусів, але вночі зменшиться до +7 °C. Максимальні пориви вітру у цей день очікуються в вечорі — свіжі 10 м/с.

Наступного дня, 5 листопада, похмура погода у другій половині дня буде потроху відступати. Нічний дощ, який триматиметься і вранці, незабаром повинен припинитися. Вдень температура сягатиме 15 градусів тепла, але вночі вона також буде +15 °C. Максимальні пориви вітру відбудуться у першій половині доби — свіжі-сильні 8-11 м/с.

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