Киевляне на выходных могут остаться без света: в чем причина

Жителей столицы предупреждают о возможных перебоях с электричеством

В связи с неблагоприятными погодными условиями, которые прогнозируются в выходные 4 и 5 ноября, в Киеве возможны экстренные отключения света. Людей просят быть максимально осмотрительными и готовыми к внезапным блэкаутам.

Об этом предупредили в пресс-службе ДТЭК: Киевские электросети. В компании также отметили, что их специалисты будут работать круглосуточно в усиленном режиме.

Сообщается, что в субботу, 4 ноября, и в воскресенье, 5 ноября, в столице прогнозируется сильный дождь, который постоянно будет менять свою интенсивность. В связи с этим возможно возникновение аварии в сетях электроснабжений.

Кроме этого, специалисты напомнили о том, что непогода может приводить к падению деревьев, что наблюдалось в Киеве в минувшие выходные, и повреждениям контактных сетей линий электропередач.

Узнать о причинах отключения света и сроках его восстановления можно через чат-бот в Viber и Telegram.

Сообщить же об отсутствии света можно через удобные сервисы:

официальный сайт компании — кнопка "Сообщите нам об отсутствии электроэнергии";

личные сообщения на официальной странице компании в Facebook;

колл-центр +38 (067/050) 210 15 88, (044/073) 202 15 88, стационарный телефон 15 88.

"Мы работаем 24/7, чтобы электроснабжение домов и предприятий оставалось надежным", — напоминает ДТЭК: Киевские электросети.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что электростанциям будет нужна поддержка: в "Укрэнерго" рассказали, грозит ли украинцам блэкаут. В Украине в ближайшие недели не планируют вводить отключения электроэнергии, а вероятность общенационального блэкаута "можно рассматривать лишь условно".