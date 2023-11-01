Під час блекауту: як зберегти низьку температуру у холодильнику

Знадобиться банальний інгредієнт

Під час зимового періоду в Україні є шанс, що більшість населення може залишитись без світла. Коли енергопостачання не відновлюється понад добу, а холоду в холодильнику вже немає, то деяких людей можуть спасти балкони.

Аби низька температура подовше залишалась у холодильнику, треба дотримуватись кількох правил після відключення світла. Про них пишуть на сайті "Дивогляд".

У першу чергу треба прочитати в характеристиках, скільки холодильник і морозильна камера можуть зберігати холод. Наразі нові моделі техніки забезпечують понад 20 годин холоду в холодильнику та 1 добу — морозильній камері.

Для продуктів, що зберігаються у холодильнику, оптимальна температура є 4 градуси тепла або нижче, а у морозильній камері — від 0 °C.

Які є правила, аби надовше затримати тепло в холодильнику

Не відчиняйте холодильник та морозилку без потреби – не впускайте всередину тепло;

Перегляньте продукти, які у вас зберігаються, і позбудьтеся тих, які вже почали псуватися;

Якщо світла немає давно, перевірте температуру в холодильнику за допомогою термометра. Якщо вона вища за 4°C, то продукти можуть зіпсуватися.

Як надовше зберегти харчові продукти

Заморозьте контейнери з водою. Вони зберігатимуть в холодильнику потрібну температуру ще кілька годин після відключення світла;

Вони зберігатимуть в холодильнику потрібну температуру ще кілька годин після відключення світла; Придбайте блоковий або сухий лід. Покладіть його у холодильник і морозилку, коли вимкнуть світло. Таким чином, ще близько 4 годин можна не перейматися через продукти у холодильнику і понад добу – у морозилці;

Покладіть його у холодильник і морозилку, коли вимкнуть світло. Таким чином, ще близько 4 годин можна не перейматися через продукти у холодильнику і понад добу – у морозилці; Якщо світла немає понад 5 год, помістіть лід або заморожену у пляшках воду з морозилки до холодильника.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про які 9 речей потрібно зробити ще до настання морозу.