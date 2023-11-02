Одним сонце та +24°C, іншим холод та дощі: якою буде погода в Україні на вихідних

Хороша погода буде не в багатьох

Із самого початку листопад не тішить українців погодою, дощі накрили майже всю територію країни. Однак на вихідних жителі деяких областей зможуть насолодитися теплом та сонцем.

Але пощастило з погодою небагатьом областям. Про це можна судити за прогнозом погоди, який пропонують синоптики "Укргідрометцентру".

У суботу, 4 листопада, у західних та північних областях буде дуже хмарно та дощово, середня температура вдень становитиме лише 13-15 градусів. У центральних, південних та східних областях буде сонячно та сухо, при цьому в Миколаївській області та в Криму повітря може навіть прогрітися до 23-24 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні на 4 листопада 2023

У неділю, 5 листопада, дощі накриють ще й кілька центральних областей України, проте хмари місцями прояснюватимуться. У західних регіонах очікується 12-14 градусів удень, у центральних, північних та східних у середньому 16-18 градусів, а у південних до 22 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні на 5 листопада 2023

Як повідомляв "Телеграф", раніше кліматолог попередила, що на українців взимку 2023-2024 року чекають погодні "сюрпризи". Однак є й хороша новина, оскільки сильних морозів цього сезону навпаки не прогнозують.