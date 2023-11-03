На Київщині масово і надовго відключать світло: названо причину

Абонентам потрібно підготуватися до багатогодинної відсутності світла

Починаючи з п’ятниці, 3 листопада, на території Боярської громади на Київщині розпочнуться тривалі відключення світла. Таким чином фахівці підвищують надійність електропостачання та намагаються попередити виникнення аварій у майбутньому.

Про графік відключень повідомляється на офіційному порталі Боярської громади. Сотням абонентів доведеться досить тривалий час провести без світла.

Для підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" проводитиме ремонтні роботи. У зв’язку з виконанням цих робіт відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах.

Повідомляється, що без електропостачання залишиться у п’ятницю, 3 листопада, село Нове: вул. Боярська, пров. Вишневий, пров. Тополиний, вул. Героїв України, вул. Чорновола. Світла не буде з 9.00 до 19.00.

У неділю, 5 листопада, світло відключать з 9.00 до 19.00 у мешканців наступних населених пунктів:

с. Тарасівка: вул. Відродження, вул. Київська, вул. Петлюри.

с. Нове: вул. Єдності, вул. Залізнична, вул. Лобановського, вул. Польова, вул. Європейська.

Боярка: вул. Б. Хмельницького, вул. В. Симоненка, вул. Молодіжна, вул. Незалежності, вул. Романа Дашкевича, вул. Симона Петлюри, вул. Таращанська

У понеділок, 6 листопада, електроенергії з 9.00 до 19.00 не буде у мешканців Боярки та сіл Тарасівка, Нове, Малютянка:

с. Малютянка: вул. Б. Грінченка, вул. Ботанічна, вул. Тищенка, вул. Гоголя, вул. Дачна, вул. Лісова, пров. Лісний, пров. Мистецький, вул. Перемоги

Боярка: вул. Б. Хмельницького, вул. В. Симоненка, вул. Молодіжна, вул. Незалежності, вул. Романа Дашкевича, вул. Симона Петлюри, вул. Таращанська

с. Тарасівка: вул. Відродження, вул. Київська, вул. Петлюри

с. Нове: вул. Єдності, вул. Залізнична, вул. Лобановського, вул. Польова, вул. Європейська.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що електростанціям буде потрібна підтримка: "Укренерго" розповіли, чи загрожує українцям блекаут. В Україні найближчими тижнями не планують запроваджувати відключення електроенергії, а ймовірність загальнонаціонального блекауту "можна розглядати лише умовно".

Також "Телеграф" публікував інтерв’ю з народним депутатом Сергієм Нагорняком, членом парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Він розповів про те, як захищено енергетичну інфраструктуру, які регіони перебувають у зоні ризику і чи буде в будинках українців тепло.