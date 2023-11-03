На Киевщине массово и надолго отключат свет: названа причина

Абонентам нужно подготовиться к многочасовому отсутствию света

Начиная с пятницы, 3 ноября, на территории Боярской громады Киевской области начнутся длительные отключения света. Таким образом специалисты повышают надежность электроснабжения и стараются предупредить возникновение аварий в будущем.

О графике отключений сообщается на официальном портале Боярской громады. Сотням абонентов придется достаточно длительное время провести без света.

Так, для повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети" будет проводить ремонтные работы. В связи с выполнением этих работ произойдет отключение электроэнергии в некоторых населенных пунктах.

Сообщается, что без электроснабжения останется в пятницу, 3 ноября, село Новое: ул. Боярская, переулок Вишневый, переулок Тополиный, ул. Героев Украины, ул. Чорновола. Света не будет с 9.00 до 19.00.

В воскресенье, 5 ноября, свет отключат с 9.00 до 19.00 у жителей следующих населенных пунктов:

с. Тарасовка: ул. Возрождения, ул. Киевская, ул. Петлюры.

с. Новое: ул. Единства, ул. Железнодорожная, ул. Лобановского, ул. Полевая, ул. Европейская.

Боярка: ул. Б. Хмельницкого, ул. В. Симоненко, ул. Молодежная, ул. Независимости, ул. Романа Дашкевича, ул. Симона Петлюры, ул. Таращанская.

В понедельник, 6 ноября, электроэнергии с 9.00 до 19.00 не будет у жителей Боярки и сел Тарасовка, Новое, Малютянка:

с. Малютянка: ул. Б. Гринченко, ул. Ботаническая, ул. Тищенко, ул. Гоголя, ул. Дачная, ул. Лесная, переулок Лесной, переулок Художественный, ул. Победы

Боярка: ул. Б. Хмельницкого, ул. В. Симоненко, ул. Молодежная, ул. Независимости, ул. Романа Дашкевича, ул. Симона Петлюры, ул. Таращанская

с. Тарасовка: ул. Возрождения, ул. Киевская, ул. Петлюры

с. Новое: ул. Единства, ул. Железнодорожная, ул. Лобановского, ул. Полевая, ул. Европейская.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что электростанциям будет нужна поддержка: в "Укрэнерго" рассказали, грозит ли украинцам блэкаут. В Украине в ближайшие недели не планируют вводить отключения электроэнергии, а вероятность общенационального блэкаута "можно рассматривать лишь условно".

Также "Телеграф" публиковал интервью с народным депутатом Сергеем Нагорняком, членом парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Он рассказал о том, как защищена энергетическая инфраструктура, какие регионы находятся в зоне риска и будет ли в домах украинцев тепло.