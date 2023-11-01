Зима во время войны: какими продуктами нужно запастись на случай блэкаутов

Список продуктов, которые должны быть у каждой семьи

Чем ближе к зиме, тем чаще в информационном пространстве Украины появляется информация о возможных блэкаутах, ведь российские обстрелы энергетической инфраструктуры может продолжится в холодный сезон, как это было в прошлом году. Если будет блэкаут, и чтобы отключения света и тепла не застало вас врасплох, нужно подготовиться уже сейчас.

Так, помимо повербанков, фонариков, свечей и теплых вещей, на случай отключения света нужно запастись продуктами, пишет издание fakty.com.ua. В первую очередь в списке должны быть продукты, которые могут долго хранится и легко готовится.

Делаем запасы продуктов

Бакалея. Закупите крупы, макароны, сахар и растительное масло. Эти продукты из бакалеи смогут долго хранится и не портится. Также сюда стоит добавить чай, кофе, сухое молоко и прочие напитки, которые можно хранить. Перед покупкой всегда проверяйте срок хранения.

Консервация. Традиционная домашняя консервация может сильно выручить во время длительных отключений света, или воды, или отопления. Такая консервация может долго хранится, так что делайте большие запасы — от огурцов и помидоров, до варенья и салатов.

Магазинные консервы. Еще один вид консервации, который пригодится, если нет домашних закаток, или же можно запастись и тем, и тем. Среди покупных консервов сделайте ставку на рыбу и тушенку, паштеты и грибы тоже отличная идея.

Овощи. Если у вас есть огород или дача, можно сделать запасы сырых овощей — картошки, моркови, лука, свеклы, фасоли и тд. Хранить такие овощи лучше всего в подвале, на закрытом балконе или в гараже.

Быстрое питание. В экстренных условиях это может спасти, даже если вы не сторонник такого вида питания. Можно запастись пакетиками супов быстрого приготовления, вермишелью, чипсами, крекерами и прочее. Такие продукты обычно сухие и тоже могут долго храниться.

Вода. Это самое главное в списке продуктов, которыми нужно запастись на зиму. Если у вас рядом с домом есть колонка или колодец — это прекрасно, но сделать запасы воды просто необходимо.

Не забывайте о животных. К своим запасам нужно добавить запасы корма для домашних любимцев. Главное, чтобы этот корм мог долго хранится.

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