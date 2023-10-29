Заряжаем телефон, когда отключили свет: полезные лайфхаки на случай блэкаута

Пять способов, как подзарядить телефон в экстренных ситуаций

В последнее время в Украине все чаще говорят о возможных блекаутах. Если оккупанты, как в прошлом году, продолжат бомбить энергетическую инфраструктуру нашей страны, то сценарий с отключениями света может стать реальностью. А значит, если будет блэкаут, нужно к нему подготовится.

В условиях отключения света очень важно оставаться на связи, а значит придумать, как заряжать телефон, пишет meta.ua. Есть пять способов подзарядить смартфон в экстренных ситуациях.

Ноутбук

Если у вас есть ноутбук — это отличное средство для подзарядки телефона от него. Конечно, если сам ноут заряжен. Просто подсоедините к нему USB-кабель и заряжайте телефон. Стоит учесть, что во время зарядки устройства, сам ноутбук будет быстро разряжаться.

Генератор

Прошлую зиму многие люди прошли со светом благодаря генераторам. Правда, такой девайс подходит только тем, кто живет в частном сектора. С помощью генератора можно заряжать не только телефон, но и другие приборы в доме.

Автомобиль

Практически в каждом современном автомобиле можно заряжать телефон, повербанк или другие устройства. Главное запастись нужными переходниками и кабелями. Если у вас нет машины, попросите у соседей, друзей или родственников зарядить свой телефон в их авто.

Колонка

Мало кто знает, но портативная колонка может выступать в качестве повербанка — от нее тоже можно заряжать телефон, если она сама заряжена. Возможно, вам не удастся зарядить смартфон полностью, но на экстренный звонок и выход в интернет хватит.

Источник бесперебойного питания

ИБП или портативная зарядная станция — тоже отличный гаджет на время длительных отключений света в доме. С помощью этого устройства можно заряжать и телефон, и ноутбук и другие девайсы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как подготовить свой смартфон к работе во время блэкаута. Эти простые хитрости помогут экономить заряд телефона.