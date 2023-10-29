Заряджаємо телефон, коли відключили світло: корисні лайфхаки на випадок блекауту

П’ять способів, як підзарядити телефон в екстрених ситуаціях

Останнім часом в Україні все частіше говорять про можливі блекаути. Якщо окупанти, як минулого року, продовжать бомбити енергетичну інфраструктуру нашої країни, то сценарій із відключеннями світла може стати реальністю. А значить, якщо буде блекаут, потрібно до нього підготуватись.

В умовах відключення світла дуже важливо залишатися на зв’язку, а отже, придумати, як заряджати телефон, пише meta.ua. Є п’ять способів зарядити смартфон в екстрених ситуаціях.

Ноутбук

Якщо у вас є ноутбук, це відмінний засіб для підзарядки телефону від нього. Звісно, якщо сам ноут заряджений. Просто підключіть USB-кабель і заряджайте телефон. Варто врахувати, що під час заряджання пристрою сам ноутбук буде швидко розряджатися.

Генератор

Минулу зиму багато людей пройшли зі світлом завдяки генераторам. Щоправда, такий девайс підходить лише тим, хто живе у приватному секторі. За допомогою генератора можна заряджати не тільки телефон, а й інші прилади в будинку.

Автомобіль

Майже в кожному сучасному автомобілі можна заряджати телефон, павербанк або інші пристрої. Головне запастися потрібними перехідниками та кабелями. Якщо у вас немає машини, попросіть у сусідів, друзів чи родичів зарядити свій телефон у їхньому авто.

Колонка

Мало хто знає, але портативна колонка може виступати як павербанк — від неї теж можна заряджати телефон, якщо вона сама заряджена. Можливо, вам не вдасться повністю зарядити смартфон, але на екстрений дзвінок чи вихід в інтернет вистачить.

Джерело безперебійного живлення

ДБЖ або портативна зарядна станція — теж чудовий гаджет на час тривалих відключень світла в будинку. За допомогою цього пристрою можна заряджати телефон, ноутбук і інші девайси.

Раніше "Телеграф" розповідав, як підготувати смартфон до роботи під час блекауту. Ці прості хитрощі допоможуть економити заряд телефону.