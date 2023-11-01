Зима під час війни: якими продуктами потрібно запастися на випадок блекаутів

Список продуктів, які мають бути у кожної сім’ї

Чим ближче до зими, тим частіше в інформаційному просторі України з’являється інформація про можливі блекаути, адже російські обстріли енергетичної інфраструктури можуть продовжитися у холодний сезон, як це було минулого року. Якщо буде блекаут, і щоб відключення світла і тепла не застало вас зненацька, потрібно підготуватися вже зараз.

Так, окрім повербанків, ліхтариків, свічок та теплих речей, на випадок відключення світла потрібно запастися продуктами, пише видання fakty.com.ua. Насамперед у списку мають бути продукти, які можуть довго зберігатися та легко готуються.

Робимо запаси продуктів

Бакалія. Закупіть крупи, макарони, цукор та олію. Ці продукти з бакалії зможуть довго зберігатися та не псуються. Також сюди варто додати чай, каву, сухе молоко та інші напої, які можна зберігати. Перед покупкою завжди перевіряйте термін зберігання.

Консервація. Традиційна домашня консервація може сильно виручити під час тривалих відключень світла, або води, або опалення. Така консервація може довго зберігатися, так що робіть великі запаси – від огірків та помідорів, до варення та салатів.

Магазинні консерви. Ще один вид консервації, який стане в нагоді, якщо немає домашніх закруток, або ж можна запастися і тим, і тим. Серед покупних консервів зробіть ставку на рибу та тушонку, паштети та гриби теж чудова ідея.

Овочі. Якщо у вас є город чи дача, можна зробити запаси сирих овочів – картоплі, моркви, цибулі, буряків, квасолі тощо. Зберігати такі овочі найкраще у підвалі, на закритому балконі чи в гаражі.

Швидке харчування. В екстрених умовах це може врятувати, навіть якщо ви не прихильник такого виду харчування. Можна запастися пакетиками супів швидкого приготування, вермішеллю, чіпсами, крекерами тощо. Такі продукти зазвичай сухі і можуть довго зберігатися.

Вода. Це найголовніше у списку продуктів, якими потрібно запастись на зиму. Якщо у вас поряд з будинком є колонка або колодязь — це чудово, але зробити запаси води просто необхідно.

Не забувайте про тварин. До своїх запасів слід додати запаси корму для домашніх улюбленців. Головне, щоб цей корм міг довго зберігатись.

Раніше "Телеграф" розповідав, як заряджати телефон, коли відключили світло. Корисні лайфхаки на випадок блекауту.