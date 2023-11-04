Дожди закончатся, но синоптики предупреждают о непогоде: прогноз для Киева на ближайшие дни

В воскресенье ожидаются сильные порывы ветра

Как и прогнозировали синоптики, выходные принесли в столицу нашей страны дожди. Но скоро им на смену придет сухая и относительно теплая погода.

Как говорится на сайте Meteofor, существенных перепадов температуры воздуха не предполагается. Однако будет донимать сильный ветер.

В субботу, 4 ноября, до конца дня будет держаться дождливая погода. Температура воздуха прогреется до 16 градусов тепла. В течение дня будет дуть сильный ветер до 12 м/с.

В воскресенье, 5 ноября, ночью и вечером возможны небольшие осадки, а днем ожидается переменная облачность. Воздух прогреется до 15 градусов тепла. Будет дуть сильный ветер до 16 м/с, однако к вечеру его скорость снизится до 7 м/с.

Следует отметить, что Укргидрометцентр объявил в столице штормовое предупреждение. Отмечается, что 5 ноября ночью и утром порывы ветра будут достигать 17-22 м/с. Объявлен I уровень опасности.

В понедельник, 6 ноября, ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Температура воздуха будет составлять 11-15 градусов тепла. Однако, как и в предыдущие дни, киевлян ожидает ветреная погода, скорость ветра будет достигать 8 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украину произойдет шторм. Синоптики рассказали, каким областям ждать непогоду.