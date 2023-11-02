Одним солнце и +24°C, другим холод и дожди: какой будет погода в Украине на выходных

Хорошая погода будет не у многих

С самого начала ноябрь не радует украинцев погодой, — дожди накрыли почти всю территорию страны. Однако на выходных жители некоторых областей смогут насладиться теплом и солнцем.

Но повезло с погодой совсем немногим областям. Об этом можно судить по прогнозу погоды, который дают синоптики "Укргидрометцентра".

В субботу, 4 ноября, в западных и северных областях будет очень облачно и дождливо, средняя температура днем составит всего 13-15 градусов. В центральных, южных и восточных областях будет солнечно и сухо, при этом в Николаевской области и в Крыму воздух может даже прогреться до 23-24 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине на 4 ноября 2023

В воскресенье, 5 ноября, дожди накроют еще и несколько центральных областей Украины, однако тучи местами будут проясняться. В западных регионах ожидается 12-14 градусов днем, в центральных, северных и восточных в среднем 16-18 градусов, а в южных до 22 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине на 5 ноября 2023

Как сообщал "Телеграф", ранее климатолог предупредила, что украинцев зимой 2023-2024 года ждут погодные "сюрпризы". Однако есть и хорошая новость, поскольку сильных морозов в этом сезоне наоборот не прогнозируют.