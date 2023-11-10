Треба готуватись: у вихідні погода влаштує українцям випробування

У більшості областей оголошено штормове попередження

На вихідних 11 та 12 листопада в Україні очікується значне погіршення погодних умов. Прогнозуються шквальні вітри та значні опади у більшості регіонів країни.

Про це попереджає ДСНС України. Рятувальники також нагадують про заходи безпеки.

Зазначається, що вранці та вдень у суботу, 11 листопада, а також у неділю, 12 листопада, в Україні, пориву вітру матимуть силу 15-22 м/с. Але це по всій території України, окрім частини західних областей.

Прогнозується, у неділю, 12 листопада, у південній частині, центральних та східних областях України місцями вітер сягатиме швидкості 25 м/с.

Укргідрометцентр оголосив у більшості областей України штормове попередження, зазначивши, що рівень небезпеки перший — жовтий.

Області України, у яких оголошено жовтий рівень небезпеки

Також неділя принесе мешканцям північних, центральних, вночі й у південних, областей значні дощі. А от у Карпатах очікується мокрий сніг.

Рятувальники закликають українців триматись якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередач, великих дерев, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.

Нагадаємо, що "Телеграф" повідомляв, у яких областях найближчими днями засніжить.