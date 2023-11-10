Після дня перепочинку Україну накриють опади: у двох областях прогнозують мокрий сніг

Ночі стають дедалі холоднішими

Попри дуже теплу осінь, незабаром в Україні може піти сніг. А п’ятниця дасть українцям перепочинок від опадів.

Про це свідчить прогноз Укргідрометцентру. 10 листопада стане єдиним днем без опадів найближчим часом. Про погоду на 10 листопада детальніше розповіла синоптик Наталка Діденко. За її прогнозом, буде сухо, але ймовірним є ранковий туман.

"Температура повітря протягом дня складе +8 +12, на півдні до +15 градусів. Ночі вже дуже холодні, хоча і без "нулів" поки що очікується +2 +7 градусів. У Києві 10 листопада буде суха погода. Температура повітря буде коливатися близько +10 градусів", — пише вона, додаючи, що вже 11 листопада циклон із південного заходу Європи принесе дощову погоду практично у всі області України.

У суботу, 11 листопада, дощі прогнозуються всюди, крім східних, Харківської та Запорізької областей. Вдень стовпчики термометрів покажуть +6 +18 градусів, вночі прогнозується від 0 до 13 градусів тепла.

Карта погоди на 11 листопада

У неділю, 12 листопада, дощі накриють усю країну. У нічний час очікується 2-13 градусів вище за нуль, вдень буде від 4 до 15 градусів, найхолодніше — на заході країни.

У понеділок, 13 листопада, дощі відступлять, по всій країні хмарно з проясненнями. Вночі на градусниках буде +1 +9 градусів, удень повітря прогріється до 4-11 градусів тепла (у Криму +12).

У вівторок, 14 листопада, місцями прогнозується мокрий сніг: він ймовірний у Луганській та Донецькій областях уночі. У західних, у частинах центральних і південних областей — невеликі дощі. Вночі стовпчики термометрів покажуть 2-9 градусів вище за нуль, вдень синоптики прогнозують 3-13 градусів тепла.

Карта погода на 14 листопада

Нагадаємо, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології українського Гідрометеорологічного інституту (УкрГМІ) Віра Балабух розповіла "Телеграфу", якою буде майбутня зима. За її словами, загалом вона буде досить теплою, але арктичне повітря періодично приноситиме морози.