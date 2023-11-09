Заморозки, зливи, а місцями потепління: погода в Україні у найближчі дні здивує українців

Синоптики дали прогноз на найближчі п’ять днів

У найближчі декілька днів в Україні очікуються дощі, але без істотного похолодання. Тільки в деяких областях температура повітря в нічний час може опускатися до 0.

Такий прогноз було опубліковано на сайті Укргідрометцентру. Синоптики зазначають, що до 13 листопада включно по всій країні очікуються опади у вигляді дощу.

Між зливами, які накриють нашу країну найближчими днями, будуть також і перерви між ними. Лише в один із п’яти днів буде хмарно і без опадів.

У четвер, 9 листопада, дощі пройдуть по всій Україні. При цьому температура повітря збережеться така сама, як і в попередній день. Вночі мінімальна температура до +2 градусів у західній частині країни.

10 листопада синоптики обіцяють хмарну погоду без опадів. Зміни у температурі повітря відбудуться лише у нічний час. У Кропивницькій, Чернівецькій та Івано-Франківській областях стовпчики термометрів впадуть до 0 градусів.

У суботу, 11 листопада, знову буде дощовий день. За прогнозом, така погода протягнеться цілий день і в усіх областях країни. При цьому вночі у зазначених областях очікується невелике потепління. Загалом температура в Україні залишається на тому ж рівні.

12 листопада дощі знову стануть частиною цього дня. Однак цього разу вони не зачеплять одразу дві області — Волинську та Рівненську. Температура повітря залишиться приблизно на тому ж рівні, що й на день раніше.

У понеділок, 13 листопада, низка дощів в Україні триватиме. Синоптики прогнозують опади у кожній області країни. Вночі у цей день температура повітря буде дещо нижчою, ніж 12 листопада.

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