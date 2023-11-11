Сніг та морози, шторм та мігрень: відомий синоптик дав прогноз погоди на середину листопада

Циклон Helmoe III суттєво зіпсує погоду в Україні, каже Ігор Кібальчич

Перша декада листопада у більшості областей України вийшла аномально теплою із середньою температурою, що перевищує норму на 5-7 °С. А південно-західні повітряні потоки та циклони стали основними циркуляційними особливостями за минулі 10 днів.

Кількість опадів виявилася надмірною, місцями вже випало 1,5–2 місячні норми. Про це у коментарі "Телеграфу" розповів відомий синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич.

За його словами, сьогодні, 11 листопада, відбувається формування потужного циклону Helmoe III, який суттєво зіпсує погоду в Україні найближчої неділі. Пройдуть дощі, подекуди сильні. У південних, центральних та східних областях можливі грози та дрібний град.

Крім того, суттєво посилиться вітер південно-західного напрямку, пориви якого вранці та вдень досягатимуть 17–22 м/с, особливо на Лівобережжі України.

У центральних областях можливе посилення вітру подекуди до 25 м/с, що відповідає сильному шторму. У Карпатах опади випадатимуть у вигляді снігу та мокрого снігу. Очікується налипання снігу, на дорогах ожеледиця. Температура тут коливатиметься близько 0 °С.

На решті частини країни стовпчики термометрів покажуть +9…+15 °С, у Приазов’ї та Криму вдень до +17 °С, каже синоптик.

За його словами, 13 листопада, у міру усунення циклону на північ, погодні умови поступово нормалізуються, а опади припиняться. Але вже з 14 по 16 листопада розвиток циклонів на Заході спричинить чергові дощі та негоду. Найбільш інтенсивними опади виявляться у південних, центральних та східних областях.

А на тлі зниження температури, 16 листопада місцями по країні фіксуватиметься випадання снігу. Температурний режим суттєво коливатиметься: від +8…+13 °С (13 листопада) до +2…+7 °С (протягом 16 листопада).Вітер поступово повертатиме з південно-західного на північно-західний, з посиленням в окремі дні до 15–17 м/с, тобто буде дуже міцним.

За даними Ігоря Кібальчича, з 17 по 20 листопада очікується прохолодна погода у зв’язку з перетворенням атмосферної циркуляції та встановленням поля високого тиску над Східною Європою. На тлі північно-східних вітрів температурне тло в Україні знизиться вночі до 0…-5 °С, удень до +1…+6 °С. При цьому істотних опадів не очікується, за винятком західних та південних областей. Тут спостерігатиметься дощ із переходом у сніг та мокрий сніг. У Карпатах та на Прикарпатті сформується тимчасовий сніговий покрив.

"Як бачимо, друга декада листопада виявиться в нашій країні контрастною за всіма параметрами, а погода буде вкрай мінливою. Коливання температури, атмосферного тиску і пориви вітру, що відбуваються, можуть негативно позначитися на здоров’ї людей з метеозалежністю", — резюмував відомий синоптик.

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