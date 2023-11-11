Синоптики попередили про складну погоду: шквальний вітер, сильний дощ та навіть сніг

На початку тижня дощі припиняться

Хоча осінь цього року надзвичайно тепла, незабаром в Україні може піти сніг. А вихідні будуть дощовими та вітряними.

Такий прогноз надає Український гідрометцентр. Синоптики попередили про несприятливу погоду.

"Вранці та вдень 11 листопада та протягом доби 12 листопада в Україні, крім західних областей, пориви вітру 15-22 м/с, 12 листопада у південній частині, центральних та східних областях місцями 25 м/с ; 12 листопада у північних та центральних, а вночі та у південних областях значні дощі, у Карпатах значний мокрий сніг (I рівень небезпеки, жовтий)", — йдеться у попередженні.

Штормове попередження

Температура повітря у суботу, 11 листопада вдень, буде на рівні +7+17 градусів. Дощі прогнозуються по всій країні, окрім Донецької, Луганської та Харківської областей.

У неділю, 12 листопада, дощі накриють уже всі області без винятку і стануть сильнішими. Вночі стовпчики термометрів покажуть 5-12 градусів із позначкою "плюс", вдень прогнозується +5+15 градусів (у Криму до +17). Найхолодніше буде на заході України.

Карта погоди на 12 листопада

У понеділок, 13 листопада, дощі відступлять, по всій країні хмарно з проясненнями. Вночі очікується від -2 (Тернопільська та Чернівецька області) до +8 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть 5-13 градусів тепла.

Карта погоди на 13 листопада

Нагадаємо, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології українського Гідрометеорологічного інституту (УкрГМІ) Віра Балабух розповіла "Телеграфу", якою буде майбутня зима. За її словами, загалом вона буде досить теплою, але арктичне повітря періодично приноситиме морози.