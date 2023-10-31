Можуть бути рекорди: синоптик розповів, на яку погоду чекати в Україні на початку листопада

Метеоролог назвав дату, коли опади припиняться

В 2023 році листопад в Україні очікується досить теплим. Однак у перші дні місяця більшості областей варто готуватись до дощів.

Прогноз на 1-10 листопада озвучив у коментарі "Телеграфу" синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич. Метеоролог розповів, коли опади підуть на спад.

Як пояснює експерт, у першій декаді листопада переважатимуть стійкі повітряні потоки південного та південно-західного спрямування. Очікується надходження вологих і теплих мас із Середземномор’я на територію України. Згідно з прогнозом, варто чекати переважно вологої погоди з частими дощами й туманами.

"Температурний фон виявиться суттєво вищим за норму, в окремі дні стовпчики термометрів у південній половині країни перевищуватимуть 20-градусну позначку. Не виключені й рекорди", — додає Кібальчич.

Дощі у листопаді

У середу, 1 листопада, дощі охоплять усю Україну, а вдень у центральних, південних та місцями східних областях можливі грози. У четвер, 2 листопада, вночі дощі ще збережуться у східних та Сумській областях. Упродовж п’ятниці 3 листопада область низького тиску з Чорного моря сприятиме випаданню дощів у південних і східних областях, у Криму опади місцями очікуються сильні. На решті території країни без істотних опадів уточнює синоптик.

Прогноз на 1 листопада. Карта УкрГМЦ

У період з 4 по 6 листопада очікуються дощі різної інтенсивності переважно у західних, центральних і північних областях. Дощова погода збережеться також на 7 та 8 листопада, прогнозує Кібальчич. Але вже починаючи з 9 листопада атмосферний тиск підвищиться і погодні умови обумовлюватиме антициклон балканського походження, тому наприкінці першої декади опади припиняться.

Прогноз на 5 листопада. Карта УкрГМЦ

Потепління в Україні

За словами синоптика, температура повітря протягом перших десяти днів листопада очікується вкрай високою. Вдень стовпчики термометрів покажуть +12…+19 °С, у південній половині та Криму в окремі дні +20…+25 °С. Вночі температура коливатиметься в межах +6…+14 °С, на узбережжі морів до +16…+18 °С.

"Відчутних коливань температури не очікується. Її відхилення від кліматичної норми становитиме в середньому за декаду +4…+9 °С", — повідомив Кібальчич.

Прогноз аномалії середньодекадної температури повітря в Європі на період 1-10 листопада

Крім того, вітер переважатиме переважно південної чверті, 4-5 листопада місцями по Україні можливе посилення до 15-17 м/с. Однак штормових циклонів із поривами до 20 м/с і більше не передбачається, додає метеоролог.

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