Від "літніх днів" до мінуса: синоптик розповів, чого чекати українцям у листопаді

За словами синоптика, температура у листопаді буде досить високою у більшості країн Європи

Жовтень до останнього радував українців теплою погодою і листопад, схоже, очікується доволі комфортним. Дощів буде достатньо, а от сніг малоймовірний.

Прогноз погодних умов в Україні на листопад 2023 року озвучив у коментарі "Телеграфу" синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич. Метеоролог розповів, які синоптичні сюрпризи готує останній місяць осені.

Як зазначає експерт, у листопаді зазвичай відбувається зміна атмосферної циркуляції з осінньої на більш зимовий характер. Для цього місяця властиві тумани, похмуре небо та формування першого снігового покриву, який не завжди буває стійким. У зв’язку з потеплінням клімату середньомісячна температура листопада у всіх областях України зросла порівняно з серединою минулого століття. Період передзим'я починається, як правило, у другій половині місяця.

"Згідно зі свіжими прогнозами, листопад цього року очікується теплим у більшості країн Європи. Це буде викликано розвитком циклонічної діяльності на півночі Атлантичного океану і переважанням південно-західних повітряних потоків", — розповідає Кібальчич.

Карта показує очікуваний розподіл аномалії температури повітря в Європі на листопад 2023

Прогноз погоди на початок листопада

У першій декаді листопада в Україні, прогнозує метеоролог, переважатиме аномально тепла погода у зв’язку з надходженням повітряних мас із південних широт. У деякі дні можливе оновлення рекордів максимальної температури повітря. По-справжньому "літні" дні спостерігатимуться в південних областях, а також у Криму та на Закарпатті. Кількість опадів очікується рясною, особливо у західних і північних регіонах.

Коли похолодає у листопаді

Незначне зниження температури відбудеться в другій декаді місяця, але вона все ще збережеться вище за норму. Дощі пройдуть у більшості областей. Щодо снігу, додає Кібальчич, то його випадання буде малоймовірним, за винятком високогірних районів Карпат.

У третій декаді суттєвих змін у характері атмосферної циркуляції не прогнозується. Тому температурне тло залишиться вищим за норму. Розподіл опадів буде досить рівномірним на території країни (в основному, у вигляді дощу та мряки, місцями з мокрим снігом).

"Загалом за місяць температура повітря в Україні прогнозується в діапазоні +3…+9 °С, що вище за норму на 2-3 °С, а кількість опадів складе 90-140% від норми", — повідомив Кібальчич.

Оскільки переважатиме переважно тепла погода, пояснює експерт, в окремі дні при проходженні атмосферних фронтів місцями в Україні можливі грози. Крім того, спостерігатимуться густі тумани, що погіршують дальність видимості. Проте короткочасні періоди зі зниженням нічної температури до -7…-2 °С можливі після 10 листопада, підсумував синоптик.

Раніше "Телеграф" розповідав, що вчені заговорили про зміну клімату в Україні. За словами експерта УкрГМІ Вазіри Мартазінової, зима в нашій країні триває вже не три місяці.