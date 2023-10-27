Жовтень насамкінець порадує українців теплом до +23 градусів: яким областям пощастить

Деякі регіони потепління не зачепить

Жовтень у 2023 році влаштував Україні справжню погодну гойдалку. Перші заморозки, "бабине літо", перший сніг — все змішалося. І після чергового похолодання Україну накриє ще одна хвиля тепла.

Проте торкнеться вона не всіх областей України. Про це можна судити за прогнозами синоптиків "Укргідрометцентру" на найближчий час.

Як ми вже повідомляли, з 27 жовтня Україну накривають дощі, які водночас принесуть і значне зниження температури — тепло буде лише у південних областях.

Але у неділю, 29 жовтня, дощі закінчаться, і температура знову зросте. А у понеділок-вівторок, 30-31 жовтня, одразу в низці областей буде вище 20 градусів тепла.

У Криму та Чернівецькій області прогнозують до +23 градусів, в Івано-Франківській, Херсонській, Вінницькій та Миколаївській областях очікується до +22 градусів, в Одеській, Львівській, Тернопільській, Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській областях буде до +21 градуси, а в Запорізькій та Дніпропетровській, — до +20 градусів Цельсія. Північним та східним регіонам із теплом пощастить менше.

Прогноз погоди в Україні на 30 жовтня 2023

Як повідомляв "Телеграф", клімат у нашій країні останніми роками значно змінився, і, як стверджує вчена, зима в Україні триває вже не три місяці.