Октябрь напоследок порадует украинцев теплом до +23 градусов: каким областям повезет

Некоторые регионы потепление не затронет

Октябрь в 2023 году принес в Украину настоящие погодные качели. Первые заморозки, "бабье лето", первый снег — все смешалось. И после очередного похолодания в Украину придет еще одна волна тепла.

Однако затронет она не все области Украины. Об этом можно судить по прогнозам синоптиков "Укргидрометцентра" на ближайшее время.

Как мы уже сообщали, с 27 октября Украину накрывают дожди, которые вместе с тем принесут и значительное понижение температуры, — тепло будет только в южных областях.

Но в воскресенье, 29 октября, дожди закончатся, и температура снова возрастет. А в понедельник-вторник, 30-31 октября, сразу в ряде областей будет выше 20 градусов тепла.

В Крыму и Черновицкой области прогнозируют до +23 градусов, в Ивано-Франковской, Херсонской, Винницкой и Николаевской областях ожидается до +22 градусов, в Одесской, Львовской, Тернопольской, Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской областях будет до +21 градуса, а в Запорожской и Днепропетровской, — до +20 градусов Цельсия. Северным и восточным регионам с теплом повезет меньше.

Прогноз погоды в Украине на 30 октября 2023

Как сообщал "Телеграф", климат в нашей стране в последние годы значительно изменился, и, как утверждает ученая, зима в Украине длится уже не три месяца.