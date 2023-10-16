Уберите подальше: какие популярные комнатные растения токсичны для котов

Некоторыми из этих растений котики с удовольствием лакомятся, не понимая, что это может им навредить

Котики и цветы, — это то, что приносит много радости и уюта каждому дому. Однако, к сожалению, не все комнатные растения безопасно держать дома, если у вас есть домашний питомец.

Ряд растений являются токсичными для котов и могут навредить их здоровью, если вдруг те решат ими перекусить. Список таких опасных растений опубликовала украинская плант-блогер Анастасия, известная в сети под ником thisonewithplants.

Вот список распространенных в Украине комнатных растений, которые могут навредить здоровью котиков:

аглаонема, адениум, азалия, антуриум, алоказия, алое, амариллис, апельсин, аспарагус;

бегония;

гардения, гиацинт, гиппеаструм, гвоздики, гортензия, грейпфрут;

драцена, диффенбахия;

эвкалипт, эпипремнум, эстрагон, эуфорбия;

замиокулькас;

кала, каладиум, каланхое, колеус, колоказия, кордилина, красула (денежное дерево);

лаванда, лавр, лайм, лилия, лимон, лобелия;

майоран, монстера, мята;

нарцисс;

оксалис (кислица), олеандр;

паслин, пеларгония (герань), подокарпус, помаранч, примула, пуансетия;

рододендрон;

самшит, сансевиерия, сингониум, спатифиллум, стрелиция, сциндапсус;

тис, традесканция, тюльпан;

фикус, филодендрон;

хедера (плющ), хрестовник, хризантема;

цикас, цикламен;

шеффлера;

юкка.

Стоит заметить, что многие из этих растений коты любят, несмотря на их токсичность, — к примеру, драцены, фикусы, сингониумы, оксалис. Однако по возможности стоит держать их подальше от домашних любимцев.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие комнатные растения привлекают богатство в дом по народным приметам.