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Уберите подальше: какие популярные комнатные растения токсичны для котов

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Рассказываем, какие растения могут навредить здоровью кота дома Новость обновлена 16 октября 2023, 21:51
Рассказываем, какие растения могут навредить здоровью кота дома. Фото Freepik

Некоторыми из этих растений котики с удовольствием лакомятся, не понимая, что это может им навредить

Котики и цветы, — это то, что приносит много радости и уюта каждому дому. Однако, к сожалению, не все комнатные растения безопасно держать дома, если у вас есть домашний питомец.

Ряд растений являются токсичными для котов и могут навредить их здоровью, если вдруг те решат ими перекусить. Список таких опасных растений опубликовала украинская плант-блогер Анастасия, известная в сети под ником thisonewithplants.

Вот список распространенных в Украине комнатных растений, которые могут навредить здоровью котиков:

  • аглаонема, адениум, азалия, антуриум, алоказия, алое, амариллис, апельсин, аспарагус;
  • бегония;
  • гардения, гиацинт, гиппеаструм, гвоздики, гортензия, грейпфрут;
  • драцена, диффенбахия;
  • эвкалипт, эпипремнум, эстрагон, эуфорбия;
  • замиокулькас;
  • кала, каладиум, каланхое, колеус, колоказия, кордилина, красула (денежное дерево);
  • лаванда, лавр, лайм, лилия, лимон, лобелия;
  • майоран, монстера, мята;
  • нарцисс;
  • оксалис (кислица), олеандр;
  • паслин, пеларгония (герань), подокарпус, помаранч, примула, пуансетия;
  • рододендрон;
  • самшит, сансевиерия, сингониум, спатифиллум, стрелиция, сциндапсус;
  • тис, традесканция, тюльпан;
  • фикус, филодендрон;
  • хедера (плющ), хрестовник, хризантема;
  • цикас, цикламен;
  • шеффлера;
  • юкка.

Стоит заметить, что многие из этих растений коты любят, несмотря на их токсичность, — к примеру, драцены, фикусы, сингониумы, оксалис. Однако по возможности стоит держать их подальше от домашних любимцев.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие комнатные растения привлекают богатство в дом по народным приметам.

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#Коты #Растения #Комнатные растения