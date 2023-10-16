Уберите подальше: какие популярные комнатные растения токсичны для котов
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Некоторыми из этих растений котики с удовольствием лакомятся, не понимая, что это может им навредить
Котики и цветы, — это то, что приносит много радости и уюта каждому дому. Однако, к сожалению, не все комнатные растения безопасно держать дома, если у вас есть домашний питомец.
Ряд растений являются токсичными для котов и могут навредить их здоровью, если вдруг те решат ими перекусить. Список таких опасных растений опубликовала украинская плант-блогер Анастасия, известная в сети под ником thisonewithplants.
Вот список распространенных в Украине комнатных растений, которые могут навредить здоровью котиков:
- аглаонема, адениум, азалия, антуриум, алоказия, алое, амариллис, апельсин, аспарагус;
- бегония;
- гардения, гиацинт, гиппеаструм, гвоздики, гортензия, грейпфрут;
- драцена, диффенбахия;
- эвкалипт, эпипремнум, эстрагон, эуфорбия;
- замиокулькас;
- кала, каладиум, каланхое, колеус, колоказия, кордилина, красула (денежное дерево);
- лаванда, лавр, лайм, лилия, лимон, лобелия;
- майоран, монстера, мята;
- нарцисс;
- оксалис (кислица), олеандр;
- паслин, пеларгония (герань), подокарпус, помаранч, примула, пуансетия;
- рододендрон;
- самшит, сансевиерия, сингониум, спатифиллум, стрелиция, сциндапсус;
- тис, традесканция, тюльпан;
- фикус, филодендрон;
- хедера (плющ), хрестовник, хризантема;
- цикас, цикламен;
- шеффлера;
- юкка.
Стоит заметить, что многие из этих растений коты любят, несмотря на их токсичность, — к примеру, драцены, фикусы, сингониумы, оксалис. Однако по возможности стоит держать их подальше от домашних любимцев.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие комнатные растения привлекают богатство в дом по народным приметам.