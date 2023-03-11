Знают свое имя и не только: ученые выяснили, как хорошо коты понимают своего хозяина

Коты могут запомнить до сотни слов своего хозяина

На протяжении многих сотен лет человечество интересовал вопрос о том, понимают ли котики своих хозяев и, похоже, ответ наконец-то был получен.

Как говорится в исследовании японских ученых, которое было опубликовано в журнале Nature, пушистики не только могут понимать речь своих хозяев, но и ассоциировать определенные слова с предметами.

Вместе с тем, стоит понимать, что о полном понимании речь не идет, да и к тому же все зависит от уровня интеллекта каждого отдельного животного.

Исследователи выяснили, что коты способны запомнить около сотни слов своего владельца, а также хорошо осознают, что к ним обращаются по имени. Кроме того, они могут связывать некоторые слова с предметами.

Впрочем, лучше всего домашние любимцы распознают интонации и могут без ошибок определить, когда их хозяин опечален, злится или радуется и подстроить под это свое поведение.

Ученые также попытались ответить и на обратный вопрос — как коты пытаются общаться с хозяевами.

Для этого четырехлапые используют урчание, мяуканье и шипение, однако чаще это проявляется в движениях тела вроде поворота головы, движения ушами и демонстрации когтей.

Особое внимание стоит уделить хвосту, который является одним из главных способов коммуникации. Например, если пушистик крутит им со стороны в сторону, это значит, что ему что-то не нравится. Если же хвост расслаблен, то это свидетельство хорошего настроения.

Как сообщалось ранее, ученым удалось пролить свет на то, какие звуки издавали динозавры. Новое исследование показывает, что они больше напоминают птиц, нежели крокодилов, как это считалось ранее.