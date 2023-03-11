Знають своє ім’я і не лише: вчені з’ясували, як добре коти розуміють свого господаря

Коти можуть запам’ятати до сотні слів свого господаря

Упродовж багатьох сотень років людство цікавило питання про те, чи розуміють котики своїх господарів і, схоже, відповідь нарешті була отримана.

Як йдеться у дослідженні японських учених, яке було опубліковано в журналі Nature, пухнастики не тільки можуть розуміти мову своїх господарів, а й асоціювати певні слова з предметами.

Разом з тим, варто розуміти, що про повне розуміння не йдеться, та й до того ж все залежить від рівня інтелекту кожної окремої тварини.

Дослідники з’ясували, що коти здатні запам’ятати близько сотні слів свого власника, а також усвідомлюють, що до них звертаються на ім'я. Крім того, вони можуть пов’язувати деякі слова із предметами.

Втім, найкраще домашні улюбленці розпізнають інтонації та можуть без помилок визначити, коли їхній господар засмучений, злиться чи радіє і підлаштувати під це свою поведінку.

Вчені також спробували відповісти й на зворотне запитання, як коти намагаються спілкуватися з господарями.

Для цього чотирилапі використовують бурчання, нявкання і шипіння, проте частіше це проявляється в рухах тіла на кшталт повороту голови, руху вухами та демонстрації кігтів.

Особливу увагу варто приділити хвосту, який є одним із головних способів комунікації. Наприклад, якщо пухнастик крутить ним з боку на бік, це означає, що йому щось не подобається. Якщо хвіст розслаблений, то це свідчення гарного настрою.

Як повідомлялося раніше, вченим удалося пролити світло на те, які звуки видавали динозаври. Нове дослідження показує, що вони більше нагадують птахів, ніж крокодилів, як це вважалося раніше.