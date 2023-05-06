Вы не любите котов? Просто вы еще не встретили своего! Самые смешные анекдоты о пушистых четырехлапых

Несмотря на то, что большинство шуток в настоящее время связаны с фейлами россиян на фронте, "вечные" темы про котиков всегда остаются популярными. Кошки продолжают быть основными героями в интернете и в наших сердцах.

В этом материале "Телеграф" собрал лучшие анекдоты про кошек и котов, которые на несколько минут помогут вам забыть о проблемах и улыбнуться. Приятного чтения!

Почему кошачий корм нельзя называть скромнее? Почему мой кот ест "Рагу из кролика в сливочном соусе", а я макароны с сосиской?

Если у девушки есть кот, то можете спокойно на ней жениться, потому что она уже привыкла любить существо, которое только ест и спит на диване.

Лучший друг – это кот! Он никогда не скажет: чего ты ешь ночью?! А тихо будет есть с тобой!

У меня горе — мой персидский кот на моем персидском ковре сделал Персидский залив.

Реве та стогне кіт голодний, неначе з голоду вмира. Круги по кухні нарізає, та з ніг, як паровоз збива.

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о похудении, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.