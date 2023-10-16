Заберіть подалі: які популярні кімнатні рослини токсичні для котів
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Деякими з цих рослин котики із задоволенням ласують, не розуміючи, що це може їм нашкодити
Котики та квіти — це те, що приносить багато радості та затишку в кожну оселю. Однак, на жаль, не всі кімнатні рослини безпечно тримати вдома, якщо у вас є домашній улюбленець.
Ряд рослин є токсичними для котів і можуть нашкодити їх здоров’ю, якщо раптом ті вирішать ними перекусити. Список таких небезпечних рослин опублікувала українська плант-блогерка Анастасія, відома в мережі під ніком thisonewithplants.
Ось список поширених в Україні кімнатних рослин, які можуть зашкодити здоров’ю котиків:
- аглаонема, аденіум, азалія, антуріум, алоказія, алое, амариліс, апельсин, аспарагус;
- бегонія;
- гарденія, гіацинт, гіпеаструм, гвоздики, гортензія, грейпфрут;
- драцена, дифенбахія;
- евкаліпт, епіпремнум, естрагон, еуфорбія;
- заміокулькас;
- кала, каладіум, каланхое, колеус, колоказія, кордиліна, красула (грошове дерево);
- лаванда, лавр, лайм, лілія, лимон, лобелія;
- майоран, монстера, м’ята;
- нарцис;
- оксаліс (кислиця), олеандр;
- паслін, пеларгонія (герань), подокарпус, помаранч, примула, пуансетія;
- рододендрон;
- самшит, сансев'єрія, сингоніум, спатіфілум, стреліція, сциндапсус;
- тис, традесканція, тюльпан;
- фікус, філодендрон;
- хедера (плющ), хрестовнік, хризантема;
- цикас, цикламен;
- шефлера;
- юка.
Варто зауважити, що багато з цих рослин коти люблять, незважаючи на їхню токсичність, — наприклад, драцени, фікуси, сингоніуми, оксаліс. Однак, по можливості, варто тримати їх подалі від домашніх улюбленців.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які кімнатні рослини приваблюють багатство до будинку за народними прикметами.