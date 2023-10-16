Заберіть подалі: які популярні кімнатні рослини токсичні для котів

Деякими з цих рослин котики із задоволенням ласують, не розуміючи, що це може їм нашкодити

Котики та квіти — це те, що приносить багато радості та затишку в кожну оселю. Однак, на жаль, не всі кімнатні рослини безпечно тримати вдома, якщо у вас є домашній улюбленець.

Ряд рослин є токсичними для котів і можуть нашкодити їх здоров’ю, якщо раптом ті вирішать ними перекусити. Список таких небезпечних рослин опублікувала українська плант-блогерка Анастасія, відома в мережі під ніком thisonewithplants.

Ось список поширених в Україні кімнатних рослин, які можуть зашкодити здоров’ю котиків:

аглаонема, аденіум, азалія, антуріум, алоказія, алое, амариліс, апельсин, аспарагус;

бегонія;

гарденія, гіацинт, гіпеаструм, гвоздики, гортензія, грейпфрут;

драцена, дифенбахія;

евкаліпт, епіпремнум, естрагон, еуфорбія;

заміокулькас;

кала, каладіум, каланхое, колеус, колоказія, кордиліна, красула (грошове дерево);

лаванда, лавр, лайм, лілія, лимон, лобелія;

майоран, монстера, м’ята;

нарцис;

оксаліс (кислиця), олеандр;

паслін, пеларгонія (герань), подокарпус, помаранч, примула, пуансетія;

рододендрон;

самшит, сансев'єрія, сингоніум, спатіфілум, стреліція, сциндапсус;

тис, традесканція, тюльпан;

фікус, філодендрон;

хедера (плющ), хрестовнік, хризантема;

цикас, цикламен;

шефлера;

юка.

Варто зауважити, що багато з цих рослин коти люблять, незважаючи на їхню токсичність, — наприклад, драцени, фікуси, сингоніуми, оксаліс. Однак, по можливості, варто тримати їх подалі від домашніх улюбленців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які кімнатні рослини приваблюють багатство до будинку за народними прикметами.