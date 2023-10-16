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Заберіть подалі: які популярні кімнатні рослини токсичні для котів

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
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Розповідаємо, які рослини можуть нашкодити здоров’ю кота вдома Новина оновлена 16 жовтня 2023, 21:51
Розповідаємо, які рослини можуть нашкодити здоров’ю кота вдома. Фото Freepik

Деякими з цих рослин котики із задоволенням ласують, не розуміючи, що це може їм нашкодити

Котики та квіти — це те, що приносить багато радості та затишку в кожну оселю. Однак, на жаль, не всі кімнатні рослини безпечно тримати вдома, якщо у вас є домашній улюбленець.

Ряд рослин є токсичними для котів і можуть нашкодити їх здоров’ю, якщо раптом ті вирішать ними перекусити. Список таких небезпечних рослин опублікувала українська плант-блогерка Анастасія, відома в мережі під ніком thisonewithplants.

Ось список поширених в Україні кімнатних рослин, які можуть зашкодити здоров’ю котиків:

  • аглаонема, аденіум, азалія, антуріум, алоказія, алое, амариліс, апельсин, аспарагус;
  • бегонія;
  • гарденія, гіацинт, гіпеаструм, гвоздики, гортензія, грейпфрут;
  • драцена, дифенбахія;
  • евкаліпт, епіпремнум, естрагон, еуфорбія;
  • заміокулькас;
  • кала, каладіум, каланхое, колеус, колоказія, кордиліна, красула (грошове дерево);
  • лаванда, лавр, лайм, лілія, лимон, лобелія;
  • майоран, монстера, м’ята;
  • нарцис;
  • оксаліс (кислиця), олеандр;
  • паслін, пеларгонія (герань), подокарпус, помаранч, примула, пуансетія;
  • рододендрон;
  • самшит, сансев'єрія, сингоніум, спатіфілум, стреліція, сциндапсус;
  • тис, традесканція, тюльпан;
  • фікус, філодендрон;
  • хедера (плющ), хрестовнік, хризантема;
  • цикас, цикламен;
  • шефлера;
  • юка.

Варто зауважити, що багато з цих рослин коти люблять, незважаючи на їхню токсичність, — наприклад, драцени, фікуси, сингоніуми, оксаліс. Однак, по можливості, варто тримати їх подалі від домашніх улюбленців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які кімнатні рослини приваблюють багатство до будинку за народними прикметами.

Теги:
#Коти #Рослини #Кімнатні рослини