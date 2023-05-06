Ви не любите котів? Просто ви ще не зустріли свого! Найсмішніші анекдоти про пухнастих чотирилапих

Попри те, що більшість жартів нині пов'язані з фейлами росіян на фронті, "вічні" теми про котиків завжди залишаються популярними. Кішки продовжують бути основними героями в інтернеті та в наших серцях.

У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав найкращі анекдоти про кішок та котів, які на кілька хвилин допоможуть вам забути про проблеми та посміхнутися. Приємного читання!

Чому котячий корм не можна називати скромніше? Чому мій кіт їсть "Рагу з кролика в вершковому соусі", а я макарони з сосискою?

Якщо в дівчини є кіт, то можете спокійно з нею одружуватись, бо вона вже звикла любити істоту, яка лише їсть і спить на дивані.

Найкращий друг — це кіт! Він ніколи не скаже: чого ти їси вночі?! А тихо буде їсти з тобою!

У мене горе — мій перський кіт на моєму перському килимі зробив Перську затоку.

Реве та стогне кіт голодний, неначе з голоду вмира. Круги по кухні нарізає, та з ніг, як паровоз збива.

Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про схуднення, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.