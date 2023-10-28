От "летних деньков" к минусу: синоптик рассказал, чего ждать украинцам в ноябре

По словам синоптика, температура в ноябре будет довольно высокой в большинстве стран Европе

Октябрь до последнего радовал украинцев теплой погодой и ноябрь, похоже, ожидается довольно комфортным. Дождей будет достаточно, а вот снег маловероятен.

Прогноз погодных условий в Украине на ноябрь 2023 года озвучил в комментарии "Телеграфу" синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич. Метеоролог рассказал, какие синоптические сюрпризы готовит последний месяц осени.

Как отмечает эксперт, в ноябре обычно происходит изменение атмосферной циркуляции с осенней на более зимний характер. Для этого месяца свойственны туманы, пасмурное небо и формирование первого снежного покрова, который далеко не всегда бывает устойчивым. В связи с потеплением климата, среднемесячная температура ноября во всех областях Украины выросла по сравнению с серединой прошлого века. Период предзимья начинается, как правило, во второй половине месяца.

"Согласно свежим прогнозам, ноябрь в текущем году ожидается тёплым в большинстве стран Европы. Это будет вызвано развитием циклонической деятельности на севере Атлантического океана и преобладанием юго-западных воздушных потоков", — рассказывает Кибальчич.

Карта показывает ожидаемое распределение аномалии температуры воздуха в Европе на ноябрь 2023

Прогноз погоды на начало ноября

В первой декаде ноября в Украине, прогнозирует метеоролог, будет преобладать аномально тёплая погода в связи с поступлением воздушных масс из более южных широт. В некоторые дни возможно обновление рекордов максимальной температуры воздуха. По-настоящему "летние" деньки будут наблюдаться в южных областях, а также в Крыму и на Закарпатье. Количество осадков ожидается обильным, особенно в западных и северных регионах.

Когда похолодает в ноябре

Незначительное понижение температуры произойдёт во второй декаде месяца, но она всё ещё сохранится выше нормы. Дожди пройдут в большинстве областей. Что касается снега, добавляет Кибальчич, то его выпадение будет маловероятным, за исключением высокогорных районов Карпат.

В третьей декаде существенных перемен в характере атмосферной циркуляции не прогнозируется. Поэтому температурный фон останется выше нормы. Распределение осадков будет достаточно равномерным по территории страны (в основном, в виде дождя и мороси, местами с мокрым снегом).

"В целом за месяц температура воздуха в Украине прогнозируется диапазоне +3…+9 °С, что выше нормы на 2-3 °С, а количество осадков составит 90-140% от нормы", — сообщил Кибальчич.

Поскольку будет преобладать в основном тёплая погода, поясняет эксперт, в отдельные дни при прохождении атмосферных фронтов местами в Украине возможны грозы. Кроме того, будут наблюдаться густые туманы, ухудшающие дальность видимости. Однако кратковременные периоды с понижением ночной температуры до -7…-2 °С возможны после 10 ноября, подытожил синоптик.

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