Могут быть рекорды: синоптик рассказал, какой погоды ждать в Украине в начале ноября

Метеоролог назвал дату, когда осадки прекратятся

В 2023 году ноябрь в Украине ожидается достаточно теплым. Однако в первые дни месяца большинству областей стоит готовиться к дождям.

Прогноз на 1-10 ноября озвучил в комментарии "Телеграфу" синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич. Метеоролог рассказал, когда осадки пойдут на спад.

Как поясняет эксперт, в первой декаде ноября будут преобладать устойчивые воздушные потоки южного и юго-западного направления. Ожидается поступление влажных и тёплых масс со Средиземноморья на территорию Украины. Согласно прогнозу, стоит ждать преимущественно влажной погоды с частыми дождями и туманами.

"Температурный фон окажется существенно выше нормы, в отдельные дни столбики термометров в южной половине страны будут превышать 20-градусную отметку. Не исключены и рекорды", — добавляет Кибальчич.

Дожди в ноябре

В среду, 1 ноября, дожди охватят всю Украину, а днём в центральных, южных, а также местами восточных областях возможны грозы. В четверг, 2 ноября, ночью дожди еще сохранятся в восточных и Сумской областях. В течение пятницы 3 ноября область низкого давления с Черного моря будет способствовать выпадению дождей в южных и восточных областях, в Крыму осадки местами ожидаются сильные. На остальной территории страны без существенных осадков, уточняет синоптик.

Прогноз на 1 ноября. Карта УкрГМЦ

В период с 4 по 6 ноября ожидаются дожди различной интенсивности преимущественно в западных, центральных и северных областях. Дождливая погода сохранится также на 7 и 8 ноября, прогнозирует Кибальчич. Но уже начиная с 9 ноября атмосферное давление повысится и погодные условия будет обуславливать антициклон балканского происхождения, поэтому под конец первой декады осадки прекратятся.

Прогноз на 5 ноября. Карта УкрГМЦ

Потепление в Украине

По словам синоптика, температура воздуха в течение первых десяти дней ноября ожидается крайне высокой. В дневное время столбики термометров покажут +12…+19 °С, в южной половине и Крыму в отдельные дни +20…+25 °С. Ночью температура будет колебаться в пределах +6…+14 °С, на побережье морей до +16…+18 °С.

"Ощутимых колебаний температуры не ожидается. Её отклонение от климатической нормы составит в среднем за декаду +4…+9 °С", — сообщил Кибальчич.

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Кроме того, ветер будет преобладать в основном южной четверти, 4-5 ноября местами по Украине возможно усиление до 15-17 м/с. Однако штормовых циклонов с порывами до 20 м/с и более не предвидится, добавляет метеоролог.

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