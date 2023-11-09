Дощі, вітер та до +12 °C: чи варто киянам чекати на сонячну погоду

Вночі очікуються холодні +3 градуси

У місті панує хмарна погода і не дарма, бо найближчими днями вона принесе з собою дощі. Киянам також варто готуватись до поривів досить свіжого вітру.

Як повідомляється на синоптичному ресурсі Meteofor, хоча сонце інколи "показуватиме" своє обличчя, але воно майже не грітиме. Вдень максимальна температура з поміж трьох днів передбачається у п'ятницю — до 12 теплих градусів.

У четвер, 9 листопада, вночі була суцільна хмарна погода, але ближче до вечора небо проясниться. Протягом дня опадів не передбачається. Температура повітря вдень прогріється до 10 градусів тепла, а вночі було +5 °C. Вранці та у денний час дутиме свіжий вітер, до 8 м/с.

П'ятниця, 10 листопада, обіцяє бути сухою, але хмарної. Сонце інколи визиратиме і прогріватиме землю. Вдень температура повітря прогріється до 12 теплих градусів, але вночі зменшиться до +3 °C. Максимальні пориви вітру очікуються вдень — свіжі 8 м/с.

У перший день вихідних, 11 листопада, синоптики обіцяють дуже сильну хмарність та дощі. Опади мають розпочатись вранці, але ввечері вони слабшатимуть. Удень температура сягатиме 8 градусів тепла, а вночі вона буде +7 °C. Максимальні пориви вітру відбудуться вдень — свіжі 8-10 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що скоро в Україні очікується похолодання. Синоптики розповіли, які області очікують на дощі, а в яких буде до 0 °C.