Дожди, ветер и до +12 °C: стоит ли киевлянам ждать солнечной погоды

Ночью ожидаются холодные +3 градуса

В городе панствует облачная погода и не зря, потому что в ближайшие дни она принесет с собой дожди. Киевлянам также следует готовиться к порывам достаточно свежего ветра.

Как сообщается на синоптическом ресурсе Meteofor, хотя солнце иногда будет "показывать" свое лицо, но оно практически не будет греть. Днем максимальная температура в течение трех дней предполагается в пятницу — до 12 теплых градусов.

В четверг, 9 ноября, ночью была сплошная облачная погода, но ближе к вечеру небо прояснится. В течение дня осадки не ожидаются. Температура воздуха днем прогреется до 10 тепла, а ночью было +5 °C. Утром и днем будет дуть свежий ветер, до 8 м/с.

Пятница, 10 ноября, обещает быть сухой, но облачной. Солнце будет иногда выглядывать и прогревать землю. Днем температура воздуха прогреется до 12 теплых градусов, но ночью снизится до +3 °C. Максимальные порывы ветра ожидаются днем – свежие 8 м/с.

В первый день выходных, 11 ноября, синоптики обещают очень сильную облачность и дожди. Осадки должны начаться утром, но к вечеру они ослабнут. Днем температура составит 8 градусов тепла, а ночью она будет +7 °C. Максимальные порывы ветра произойдут днем – свежие 8-10 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что скоро в Украине ожидается похолодание. Синоптики рассказали, какие области ожидают дожди, а в которых будет до 0 °C.