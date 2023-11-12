Карпати сильно замело снігом: казкові фото та відео

Рятувальники Прикарпаття рекомендують туристам відкласти похід у гори

На горі Піп Іван Чорногорський уже розпочалася справжня снігова зима. У зв’язку з великою кількістю опадів у вигляді снігу та обмеженою видимістю, туристам рекомендують поки що утриматися від походу в гори.

Інформація про це було опубліковано у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України. Наголошується, що у горах зараз -6 градусів, а вітер досягає швидкості 4-7 м/с.

"Рятувальники Прикарпаття рекомендують туристам відкласти похід у гори у більш сприятливі погодні умови", — йдеться у повідомленні.

Водночас на сторінці ДСНС в Івано-Франківській області у Facebook нагадали, що гірський відпочинок вимагає від кожного туриста відповідальності та готовності.

"Фізична підготовка та витривалість – обов’язкові для мандрівника, який збирається у зимовий похід. Крім того, необхідно мати відповідне спорядження, одяг, взуття, техніку, аптечку, запас їжі та води", — зазначили рятувальники.

У ДСНС порекомендували, як краще готуватися до походу в гори й що обов’язково має бути з собою у туриста:

Спорядження має бути зручним, легким та функціональним, одяг – захищати від вітру та вологи, взуття – надійне.

Перш ніж вирушати в подорож у гори, обов’язково перевіряйте погоду. Якщо синоптики прогнозують погіршення погодних умов, це є привід відкласти свій похід;

Уникайте походів поодинці, а для супроводу вибирайте досвідченого гіда.

Обов’язково реєструйте свій похід у гірських пошуково-рятувальних підрозділах. Це можна зробити через онлайн-форми, або мобільний додаток "Порятунок у горах".

Нагадаємо, раніше народний синоптик Володимир Деркач розповів "Телеграфу", якою буде погода у грудні поточного року.