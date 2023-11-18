В Україні справжня зима: міста заносить снігом, синоптики зробили попередження (фото, відео)

Найближчими днями в Україні не відступить зимова погода

На заході України випав перший сніг, як і попереджали синоптики. Українці у мережі діляться фото та відео засніжених вулиць та дерев, а синоптики зазначають, що в окремих областях і далі продовжить сніжити.

Як повідомляє портал "Район.Рожище", на Волині сніг почав йти увечері 17 листопада. А вранці 18 листопада місцеві жителі побачили засніжені вулиці.

За прогнозами синоптиків, зима 2023-2024 буде помірно холодною. Середня температура буде близько 0 градусів, що холодніше ніж минулого року. Справжня зима розпочнеться у грудні, коли середньодобова температура опуститься до -2 градусів. Опадів прогнозують небагато, але здебільшого це буде мокрий сніг із дощем. Минулого року сніг на Волині теж випав 17 листопада, а 2019 року аж 7 жовтня.

Синоптики попереджають про ожеледицю та сильні снігопади, які не припиняться до понеділка, 20 листопада.

У Львові теж снігова погода, люди пересуваються вулицями із парасольками. Разом зі снігом мрячить і дощ. Сніг також випав у Рівному та Хмельницькій області. У населених пунктах заметені дороги, снігом засипані дерева та трава.

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький опублікував фото Східницького перевалу у снігу. Щоб прибрати сніг із проїжджої частини та не створювати аварійних ситуацій, на дороги вийшла снігоприбиральна техніка.

"Східницький перевал. Зараз. Працює снігоочисна техніка. На Львівщину поступово приходить справжня зима. Напоготові є 270 одиниць снігоочисної техніки", — написав він.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Карпати замело снігом. Туристам рекомендують поки що утриматися від походів у гори.