Репетиція справжньої зими: коли Києву чекати на перший сніг та морози

Буде також дути сильний вітер

Зима все потроху наступає на п'яти осені й тому в столиці нашої країни найближчими днями варто готуватись до першого снігу та мінусової температури. Перші такі зміни прогнозуються у п'ятницю.

Як повідомляють на сайті Meteofor, 17 листопада також відбудуться досить сильні пориви вітру — до 10 м/с. Слід обережно проходити повз сухі дерева та лінії електропередач.

У четвер, 16 листопада, хмарна погода протримається увесь день. Удень та ввечері очікується дрібний дощ зі снігом. Вдень температура повітря прогріється до 6 теплих градусів, але вночі було +8 °C. Максимальні пориви вітру очікуються переважно у другій половині доби — сильні 10 м/с.

Наступного дня, 17 листопада, хмари так і не покинуть небо, хоча іноді сонце прогріватиме землю. Опадів не очікується. У цю добу у місті прогнозуються перші морози — вранці передбачається до -1 градусу. Удень температура сягатиме 3 градусів тепла, але вночі вона буде 0 °C. Максимальні пориви вітру відбудуться вночі — свіжі 8 м/с.

У перший день вихідних, 18 листопада, прояснень на небі майже не буде. Синоптики також обіцяють, що опадів не очікується. Температура повітря вдень прогріється до 3 градусів тепла, а вночі буде +2 °C. Максимальні пориви вітру очікуються вдень — помірні 7 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз вчених щодо метеорологічної зими — вона триває вже не три місяці.