Рус

Репетиція справжньої зими: коли Києву чекати на перший сніг та морози

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Птиця
Птиця. Фото Pixabay

Буде також дути сильний вітер

Зима все потроху наступає на п'яти осені й тому в столиці нашої країни найближчими днями варто готуватись до першого снігу та мінусової температури. Перші такі зміни прогнозуються у п'ятницю.

Як повідомляють на сайті Meteofor, 17 листопада також відбудуться досить сильні пориви вітру — до 10 м/с. Слід обережно проходити повз сухі дерева та лінії електропередач.

У четвер, 16 листопада, хмарна погода протримається увесь день. Удень та ввечері очікується дрібний дощ зі снігом. Вдень температура повітря прогріється до 6 теплих градусів, але вночі було +8 °C. Максимальні пориви вітру очікуються переважно у другій половині доби — сильні 10 м/с.

Наступного дня, 17 листопада, хмари так і не покинуть небо, хоча іноді сонце прогріватиме землю. Опадів не очікується. У цю добу у місті прогнозуються перші морози — вранці передбачається до -1 градусу. Удень температура сягатиме 3 градусів тепла, але вночі вона буде 0 °C. Максимальні пориви вітру відбудуться вночі — свіжі 8 м/с.

У перший день вихідних, 18 листопада, прояснень на небі майже не буде. Синоптики також обіцяють, що опадів не очікується. Температура повітря вдень прогріється до 3 градусів тепла, а вночі буде +2 °C. Максимальні пориви вітру очікуються вдень — помірні 7 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз вчених щодо метеорологічної зими — вона триває вже не три місяці.

Теги:
#Погода #Листопад #Прогноз погоди #Погода у Києві