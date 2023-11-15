В Україні різко похолодає та місцями випаде сніг: синоптик дав прогноз погоди

Погода буде "нелітна"

Листопад встиг здивувати українців сильними штормами, а тепер уже в четвер, 16 листопада, по всій країні відчутно похолодає і в кількох областях випаде сніг.

Однак довго він не пролежить, оскільки температура повітря очікується "плюсова". Про це у прогнозі для "Телеграфу" розповів відомий синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич.

16 листопада середня температура по всій країні впаде одразу на 5-6 градусів. Найтепліше буде в Криму, Одеській, Херсонській, Запорізькій областях, де повітря прогріється вдень до 11-13 градусів. Найхолодніше буде у північно-західних областях, де вночі може похолодати до 2 градусів тепла.

Кібальчич прогнозує, що 16 листопада місцями фіксуватиметься випадання снігу. Вітер поступово повертатиме з південно-західного на північно-західний, з можливим посиленням до 15-17 м/с, тобто буде дуже міцним.

Судячи з карт "Укргідрометцентру", опади можуть випасти в центральних, східних та північних областях, проте лише в деяких із них можливий сніг, — у Житомирській, Чернігівській та Сумській. Там очікується 4-6 градусів тепла, через що сніг може швидко розтанути.

Прогноз погоди в Україні 16.11.2023

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