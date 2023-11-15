В Украине резко похолодает и местами выпадет снег: синоптик дал прогноз погоды

Погода будет "нелетная"

Ноябрь успел удивить украинцев сильными штормами, а теперь, уже в четверг, 16 ноября, по всей стране ощутимо похолодает и в нескольких областях выпадет снег.

Однако долго он не пролежит, поскольку температура воздуха ожидается "плюсовая". Об этом в прогнозе для "Телеграфа" рассказал известный синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич.

16 ноября средняя температура по всей стране упадет сразу на 5-6 градусов. Теплее всего будет в Крыму, в Одесской, Херсонской, Запорожской областях, где воздух прогреется днем до 11-13 градусов. Холоднее всего будет в северо-западных областях, где ночью может похолодать до 2 градусов тепла.

Кибальчич прогнозирует, что 16 ноября местами будет фиксироваться выпадение снега. Ветер постепенно будет поворачивать с юго-западного на северо-западный, с возможным усилением до 15–17 м/с, т.е. будет очень крепким.

Судя по картам "Укргидрометцентра", осадки могут выпасть в центральных, восточных и северных областях, однако только в некоторых из них возможен снег, — В Житомирской, Черниговской и Сумской. Там ожидается 4-6 градусов тепла, ввиду чего снег может быстро растаять.

Прогноз погоды в Украине 16.11.2023

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какой будет зима 2023-2024 в Украине по прогнозам ученых.