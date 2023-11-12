В Украине штормит: "деревопады" и подтопления наделали бед по всей стране (видео, фото)

Последствия шторма ощутили на себе уже многие регионы

Во многих регионах Украины 12 ноября бушует мощный шторм. Он уже успел наворотить бед.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. Так, например, в Киеве из-за непогоды случились множественные подтопления.

О вышеуказанной проблеме сообщают в Деснянском, Дарницком и Святошинском районах. Все подтопления сейчас находятся в процессе ликвидации.

В это же время на юге Украины начался настоящий "деревопад". Его последствия ощутили на себе уже Днепр, Одесса, Запорожье, Херсон и Кривой Рог.

В частности, в Кривом Роге из-за сильного порыва ветра дерево упало на многоквартирный дом.

В Запорожье и Одессе деревья попадали на проезжую часть. К сожалению, не всегда эти инциденты заканчиваются без вреда для имущества горожан. Однако, к радости, о пострадавших или жертвах пока не сообщалось.

Напомним, ранее мы писали о том, что на горе Поп Иван Черногорский в украинских Карпатах уже началась настоящая снежная зима. В связи с большим количеством осадков в виде снега и ограниченной видимостью, туристам рекомендуют пока воздержаться от похода в горы. В горах сейчас -6 градусов, а ветер достигает скорости 4-7 м/с.