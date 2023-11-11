Ветер будет сбивать с ног: какую неприятность подкинет погода части областей Украины

Порывы ветра будут достигать верхних уровней силы по шкале Бофорта

Воскресенье, 12 ноября в Украине отметятся резким ухудшением погодных условий. На большинстве территории страны вводят желтый уровень погодной опасности.

Почти не на всей территории Украины будет дождь, предупреждают в Гидрометцентре. Ливни накроют центральные и северные, а ночью и южные области Украины. Но кроме ливней стоит ветра.

Юго-западный с переходом местами в северо-западный ветер будет бушевать в западных и северных областях Украины. Скорость будет 9-14 м/с с порывами до 15-22 м/с. Югу, востоку и центру нашей страны повезло меньше – порывы сильного ветра будут достигать 25-30 м/с.

Такие сильные порывы ветра могут вырывать деревья и даже срывать покрытия с крыш. По шкале Бофорта, которая до сих пор используется для оценки силы ветра (выдуманная британским мореплавателем адмиралом Фрэнсисом Бофортом для того, чтобы моряки понимали насколько ветер силен, шкала имеет шкалу от 0 до 12) порывы в 25—30 м/с относятся к 10-11 уровням. За ними уже идут ураганы.

Визуализация силы ветра по шкале Бофорта

При таком ветре температурой погода также не порадует украинцев. Западные области — 2-7° тепла, на севере — 4-9° тепла, остальные территории будут ночью от 6 до 11° тепла, а днем от 10 до +15°C.

Настоящая зима и морозы уже пришли в Карпаты. Местами здесь метели, днем порывы ветра будут достигать 15-20 м/с (7-8 уровень по шкале Бофорта). Дороги сковывает гололедица, ночью температура будет опускаться до -5, днем будет держаться около нуля.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в столицу Украины морозы придут уже менее чем через 10 дней. Однако похолодание будет непродолжительным.