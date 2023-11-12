В Україні штормить: "деревопади" та підтоплення наробили бід по всій країні (відео, фото)

Наслідки шторму відчули на собі вже багато регіонів

У багатьох регіонах України 12 листопада вирує потужний шторм. Він уже встиг навернути лиха.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. Так, наприклад, у Києві через негоду сталися численні підтоплення.

Про вищезазначену проблему повідомляють у Деснянському, Дарницькому та Святошинському районах. Усі підтоплення зараз перебувають у процесі ліквідації.

У цей же час на півдні України розпочався справжній "деревопад". Його наслідки відчули на собі вже Дніпро, Одеса, Запоріжжя, Херсон та Кривий Ріг.

Зокрема, у Кривому Розі через сильний порив вітру дерево впало на багатоквартирний будинок.

У Запоріжжі та Одесі дерева попадали на проїжджу частину. На жаль, не завжди ці інциденти закінчуються без шкоди для майна городян. Однак, на радість, про постраждалих чи жертв поки не повідомлялося.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на горі Піп Іван Чорногорський в українських Карпатах уже розпочалася справжня снігова зима. У зв’язку з великою кількістю опадів у вигляді снігу та обмеженою видимістю, туристам рекомендують поки що утриматися від походу в гори. У горах зараз -6 градусів, а вітер досягає швидкості 4-7 м/с.