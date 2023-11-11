Вітер збиватиме з ніг: яку неприємність підкине погода частині областей України

Пориви вітру досягатимуть верхніх рівнів сили по шкалі Бофорта

Неділя 12 листопада в Україні відзначаться різким погіршенням погодних умов. На більшості території країни вводять жовтий рівень погодної небезпеки.

Майже не всій території України дощитиме, попереджають у Гідрометцентрі. Зливи накриють центральні та північні, а вночі і південні області України. Та окрім злив варто вітру.

Південно-західний з переходом місцями у північно-західний вітер вируватиме у західних та в північних областях України.Швидкість буде 9-14 м/с з поривами до 15-22 м/с. Півдню, сходу та центру нашої країни пощастило менше — пориви сильного вітру досягатимуть 25-30 м/с.

Такі потужні пориви вітру можуть виривати дерева та навіть зривати покриття з дахів. За шкалою Бофорта, яка досі використовується для оцінки сили вітру (була вигадана британським мореплавцем адміралом Френсісом Бофортом для того, щоб моряки розуміли наскільки вітер сильний, шкала має шкалу від 0 до 12) пориви у 25 — 30 м/с належить до 10-11 рівня. За ними вже йдуть урагани.

Візуалізація сили вітру за шкалою Бофорта

При такому вітрі температурою погода також не потішить українців. Західні області — 2-7° тепла, на півночі — 4-9° тепла, інші території матимуть вночі від 6 до 11° тепла, а вдень від 10 до +15° C.

Справжня зима та морози вже прийшли в Карпати. Місцями тут хуртовини, вдень пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с (7-8 рівень за шкалою Бофорта). Дороги скує ожеледиця, вночі температура опускатиметься до -5, вдень триматиметься близько нуля.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в столицю України морози прийдуть вже менш ніж за 10 днів. Однак похолодання буде нетривалим.