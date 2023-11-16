Перший сніг йде в Україну: коли та яким областям чекати на заморозки

Рятувальники нагадали про безпеку в ожеледь

Найближчими днями у більшості регіонів України очікується серйозне похолодання і випаде перший сніг. Через зміну погодних умов на дорогах можлива ожеледиця.

Про це повідомили у ДСНС України. Водіїв просять бути уважними дорогами.

Так, за інформацією метеорологів, уже 18 листопада у Житомирській та Вінницькій областях, а також на заході країни випаде 5-10 см снігу. Найбільше замете Прикарпаття – до 20 см снігу.

Наступного тижня, 20 листопада, на сході країни, а також у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях сніговий покрив може сягнути 10–15 см.

У ДСНС України нагадали, що через заморозки на дорогах можлива ожеледиця, тому важливо вже зараз замінити літню гуму в авто на зимову. Це допоможе уникнути аварійних ситуацій на дорогах.

"Вдягайтеся тепліше і переконайтеся, що ваші авто також підготовлені до ускладнення погодних умов! Дотримуйтесь правил дорожнього руху і дистанції, наближаючись до пішохідних переходів — знижуйте швидкість і будьте максимально уважні! ДСНС бажає вам безпечних подорожей і теплих посмішок від перших сніжинок", — сказано рятувальників.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, коли у Києві чекати на перший сніг. Синоптики дали прогноз.