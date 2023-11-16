Сонячна активність на максимум: на Землі панує сильна магнітна буря

Шторм буде одноденним

Світило дуже щедро на викиди корональної маси (СМЕ) і тому на нашій планеті вже у четвер, 16 листопада, триматиметься магнітна буря. Її сила не буде вище 7 балів і шторм протримається лише один день.

Як повідомляють на сайті Meteoagent, окрім сьогоднішньої бурі, магнітосферу нашої планети також турбуватимуть ще 4 магнітні шторми, одна з яких буде 6 балів. Геомагнітних коливань 4 балів буде менше — 2.

Згідно з графіком, у четвер, 16 листопада, магнітосфера нашої планети буде знаходитись в стані впливу сильної магнітної бурі 7 балів. Вже наступного дня геомагнітні коливання почнуть падати, однак 18 листопада геомагнітний шторм поновиться і його сила сягатиме 6 балів.

Вже після таких коливань, з 17 по 21 листопада, буде тиша. А вже 22 листопада поновиться буря 5 балів, яка наступного дня знизиться до невеликого збурення, але вже 24-25 листопада — збільшиться до 5-бальної бурі. А 26 листопада знову зменшиться до 4 балів.

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