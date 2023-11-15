Зірки з неба: коли українці можуть побачити метеорний потік Леоніди (відео)

Частину можна вже помітити в нічному небі, однак піку метеорний потік досягне за кілька днів

Космос регулярно дає можливість жителям Землі поспостерігати за цікавими явищам, як от зникнення кілець Сатурна на кілька років. Однак планку популярності впевнено тримають метеорні потоки.

В листопаді насолодитися падаючими зірками потоку Леоніди можна з 3 листопада по 2 грудня — в цей час планета проходитиме метеорний потік. Пік явища припадатиме на 17-18 листопада.

В ніч з 17 на 18 листопада дозволить краще побачити зірки і Місяць, який буде не сильно яскравим — його перша чверть припаде на 20 листопада. Очікується від 10 до 15 метеорів за годину.

Леоніди особливі тим, що їх пов'язують з кометою Темпеля-Туттля. Коли вона проходить повз Сонце — втрачає частину свого хвоста, який ми можемо бачити у вигляді падаючих зірок. Раз на 33-34 роки можна побачити надзвичайно рясний метеорний дощ. У 1966 році саме Леоніди спричинили один з найсильніших метеорних штормів — на хвилину можна було побачити одразу тисячу метеорів.

Леоніди названі так на честь сузір'я Лева. Саме напроти нього, якщо дивитися з Землі сходяться уявні лінії траекторії метеорів в зворотньому напрямку. В науці це називається радіант метеорного потоку. Аби спостерігати за явищем потрібно обрати темне місце без зовнішнього освітлення та запастися пледами на випадок холодів. Метеори буде видно і без телескопа.

Раніше "Телеграф" розповідав, як за допомогою додатків для смартфона можна відстежувати астрономічні явища. Вони також дозволяють зрозуміти, які зірки ви бачите перед собою.