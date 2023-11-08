Люди незабаром перестануть бачити кільця Сатурна: що відбувається

Люди ще мають час побачити кільця перед їх "зникненням"

Напевно, більшість людей чули про величні кільця Сатурна, які може розглянути з Землі будь-який астроном-аматор. Однак наближаються часи, коли вони зникнуть.

Як повідомляє Earth, явище це буде не постійним, але триватиме цілих 18 місяців, що хоч і є миттю для космосу, але не так уже й мало за земними мірками.

Це з тим, що кожні 13,5 — 15,7 року Сатурн повертається до Землі в такий спосіб, що кільця стають у горизонтальну площину. Тобто дивитися на них із Землі буде рівнозначно спробам дивитися на аркуш паперу з ребра.

Річ у тому, що кільця планети хоч і величезні за своєю площею, завтовшки становлять лише близько 91 метра, що можна назвати незначним показником, враховуючи, що відстань між Землею та Сатурном становить 1,2 млрд кілометрів.

Наразі кільця нахилені до Землі на 9 градусів і це значення зменшуватиметься до березня 2025 року, коли досягне нуля. Втім, після 18-місячного періоду кільця знову зможуть порадувати астрономів, а в повній красі їх можна буде побачити лише у 2032 році, коли їх повернуть до Землі під кутом у 27 градусів.

Як повідомлялося раніше, дослідники американського аерокосмічного агентства (NASA) виявили найвіддаленішу чорну дірку, яку їм вдавалося знаходити. При цьому знахідка унікальна також тим, що вона знаходиться на ранній стадії формування та досягає маси батьківської галактики.