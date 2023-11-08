Люди вскоре перестанут видеть кольца Сатурна: что происходит

У людей еще есть время увидеть кольца перед их "исчезновением"

Наверняка большинство людей наслышаны о величественных кольцах Сатурна, которые может разглядеть с Земли любой астроном-любитель. Однако близятся времена, когда они исчезнут.

Как сообщает Earth, явление это будет не постоянным, но продлится целых 18 месяцев, что хоть и является мгновением для космоса, но не так уж и мало по земным меркам.

Это связано с тем, что каждые 13,5 — 15,7 лет Сатурн поворачивается к Земле таким образом, что кольца стают в горизонтальную плоскость. То есть смотреть на них с Земли будет равнозначно попыткам смотреть на лист бумаги с ребра.

Дело в том, что кольца планеты хоть и огромны по своей площади, в толщину составляют лишь около 91 метра, что можно назвать ничтожным значением, учитывая, что расстояния между Землей и Сатурном составляет 1,2 млрд километров.

Сейчас кольца наклонены к Земле на 9 градусов и это значение будет уменьшаться до марта 2025 года, когда достигнет ноля. Впрочем, после 18-месячного периода кольца вновь смогут порадовать астрономов, а в полной красе их можно будет увидеть лишь в 2032 году, когда они будут повернуты к Земле под углом в 27 градусов.

Как сообщалось ранее, исследователи американского аэрокосмического агентства (NASA) обнаружили самую отдаленную черную дыру, которую им удавалось находить. При этом находка уникальна также тем, что она находится на ранней стадии формирования и достигает массы родительской галактики.