Совсем "юная", но весит как целая галактика: в NASA нашли очень странную черную дыру

Находка поможет найти ответы на вопросы о развитии ранней Вселенной

Исследователи американского аэрокосмического агентства (NASA) обнаружили самую отдаленную черную дыру, которую им удавалось находить. При этом находка уникальна также тем, что она находится на ранней стадии формирования и достигает массы родительской галактики.

Как информирует пресс-служба ведомства, подобная находка может пролить свет на вопрос о том, как вообще образовались первые сверхмассивные черные дыры во вселенной. Детально свое открытие ученые описали в журнале Nature Astronomy

Чтобы найти этот объект, ученые использовали рентгеновскую обсерваторию "Чандра" и космический телескоп "Джеймс Уэбб", благодаря которым они нашли характерные признаки растущей черной дыры, возрастом в 470 миллионов лет после Большого взрыва.

Команда исследователей нашла дыру в галактике UHZ1, которую можно обнаружить, если смотреть в сторону скопления галактик Abell 2744 в 3,5 миллиарда световых лет от Земли. Однако сама UHZ1 находится гораздо дальше и благодаря "Уэббу" ученые поняли, что она находится на расстоянии в около 13,2 миллиарда световых лет. То есть хоть сейчас ей уже почти 14 миллиардов лет, но мы видим ее в совсем "юном" возрасте — около 3% от возраста Вселенной.

В ходе двухнедельного наблюдения ученые с помощью "Чандры" смогли опознать наличие интенсивного, перегретого, излучающего рентгеновские лучи газа в этой галактике, что свидетельствует об активном росте сверхмассивной черной дыры.

Это открытие позволяет понять, как некоторые черные дыры достигали своих огромных масс в ранней Вселенной. Так теперь ученые получили доказательства, что эта черная дыра уже родилась массивной и уже на этом этапе ее массу можно оценить в 10-100 миллионов масс Солнца, что к слову сопоставимо массе всех звезд в галактике UHZ1.

"Мы считаем, что это первое обнаружение "чрезмерной черной дыры" и лучшее из полученных на сегодняшний день доказательств того, что некоторые черные дыры образуются из массивных облаков газа. Впервые мы наблюдаем краткий период, когда сверхмассивная черная дыра весит примерно столько же, сколько звезды в ее галактике, прежде чем она отстанет от нее", — говорит один из авторов исследования Приямвада Натараджан из Йельского университета.

Картинка в большом расширении доступна на сайте НАСА.

Как сообщалось ранее, ученые недавно нашли объяснение еще одной загадке Солнечной системы. Так они высказали мнение, что неуловимая Планета 9 может оказаться не более, чем ошибкой в расчетах.